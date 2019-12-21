بدء محاكمة عبد الملك الحوثي في مأرب

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال رئيس المحكمة العسكرية في المنطقتين الثالثة والسابعة القاضي عقيل تاج الدين، إن إحدى القضايا التي ينظرها القضاء العسكري، هي طلب تصدي لعدد (182) شخصاً من مليشيا الحوثي وفي مقدمتهم عبدالملك الحوثي.

وأضاف في حوار مع صحيفة الجيش، أنه خلال شهر يوليو الماضي من العام الجاري، تم البدء بالنظر في قضايا المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، وفي بداية ديسمبر تم الشروع بالنظر في قضايا المحكمة العسكرية للمنطقة السابعة.

ونوه رئيس المحكمة العسكرية في المنطقتين الثالثة والسابعة القاضي عقيل تاج الدين إلى إن القضية ما زالت قيد النظر، ولم يتم الفصل في طلب التصدي حتى الآن.