الجيش الوطني يخسر أحد قادته البارزين في مواجهات مع الحوثيين

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*يمن برس - خاص

قتل رئيس عمليات لواء العاصفة العميد عبدالله سعد أحمد، اليوم السبت، في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية مع محافظة صعدة (شمالي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن رئيس عمليات لواء العاصفة العميد عبد الله سعد قتل في مواجهات مع مليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط الحدودية مع جازان السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، قتل قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد عيبان قعشة وعدد من مرافقيه، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة مارب (شرقي اليمن).

وزعمت مليشيا الحوثي أن مقتل العقيد قعشة ومرافقيه، كان بكمين نفذته عناصرها في الخط الرابط ما بين محافظة مأرب وفرضة نهم.