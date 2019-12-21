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مسؤول أمريكي: مرتزقة روس يدعمون حفتر في ليبيا
السبت, 21 ديسمبر, 2019 10:15:00 مساءً

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مسؤول أمريكي: مرتزقة روس يدعمون حفتر في ليبيا
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*يمن برس - متابعات

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا.

ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن قلق واشنطن من تصاعد الصراع في ليبيا بسبب تقارير عن" وجود مرتزقة روس يدعمون قوات خليفة حفتر على الأرض"، وفقاً لرويترز.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فائز السراج.

وأضاف إن " واشنطن لا تنحاز لطرف في الصرف وتتحدث مع جميع الأطراف التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع".




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خاص - يمن برس

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