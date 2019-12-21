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مليشيا الحوثي تتحدى الأمم المتحدة وتطرد ثلاثة من مراقبيها في الحديدة
السبت, 21 ديسمبر, 2019 10:35:00 مساءً

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مليشيا الحوثي تتحدى الأمم المتحدة وتطرد ثلاثة من مراقبيها في الحديدة

*يمن برس - صنعاء

أقدمت مليشيات الحوثي على طرد ثلاثة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، وإعادتهم إلى الأردن بعد ساعات من وصولهم إلى مطار صنعاء.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن مليشيات الحوثي أوقفت في مطار صنعاء الدولي الخميس الفائت، خبيرين من الجنسية الأوروبية وخبيرة من جنسية أفريقية يعملون مراقبين لدى الأمم المتحدة، عقب عودتهم من قضاء إجازتهم ومعهم أجهزتهم ومعداتهم.

 وبحسب المصادر، أوقفت المليشيات الخبراء الأممين لمدة 6 ساعات، ثم سحبت تأشيراتهم وأجبرتهم على العودة إلى الأردن، مؤكدة تواصل الخبراء مع المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس المراقبين الدوليين الجنرال الهندي أبهيجت جوها لكنهما لم يحركا ساكناً.

 ونوهت المصادر إلى اتهام المليشيات الخبراء الثلاثة برفع تقرير يدين الحوثيين بارتكاب انتهاكات وخروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة الماضية.

 وأكدت المصادر أن فريق المليشيات في اجتماعات سابقة هاجم الخبراء الثلاثة أثناء وجودهم على متن السفينة الأممية، لكن رئيس المراقبين حاول تهدئة الأوضاع عبر منح الخبراء إجازة لفترة قصيرة.


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خاص - يمن برس

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