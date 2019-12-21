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برويز مشرف يعلق على حكم إعدامه وتعليق جثته ثلاثة أيام
السبت, 21 ديسمبر, 2019 10:50:00 مساءً

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برويز مشرف يعلق على حكم إعدامه وتعليق جثته ثلاثة أيام
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*يمن برس - متابعات

ندد الرئيس العسكري السابق لباكستان برويز مشرف بحكم الإعدام الصادر بحقه، قائلا إن الحكم مردّه “ثأر شخصي”.

.وقال مشرف في تسجيل فيديو نشره مساعده “تم تناول هذه الإجراءات ومتابعتها بسبب ثأر شخصي من بعض الأشخاص ضدي”.

ومشرف -الذي يتلقى العلاج في دبي وليس بصحة جيدة- بدا في التسجيل على سرير في مستشفى واهنا ويجهد للكلام.

غير أن الجنرال السابق لم يعلن عن خطوته التالية وما إذا كان فريقه القانوني يخطط لاستئناف الحكم.

وكانت المحكمة قد قضت يوم الثلاثاء الماضي بإعدام مشرف -الحاكم العسكري السابق- بعدما أدانته في محاكمة غيابية بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور عام 2007.

وقالت المحكمة في قرارها الجديد الصادر الخميس إنه إذا توفي مشرف قبل تنفيذ حكم الإعدام، "فيجب أن تعلق جثته في ساحة تشوك في إسلام آباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام". وتقع هذه الساحة أمام البرلمان الباكستاني.

ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف الذي يتلقى العلاج في إمارة دبي حاليا، وضمان تنفيذ حكم الإعدام.




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خاص - يمن برس

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