تويوتا كورولا الأعلى مبيعاً في العالم وهذه الطرازات بعدها

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*يمن برس - متابعات

لا يزال ترتيب السيارات الأفضل مبيعاً في العالم في عام 2019 تحت قيادة تويوتا كورولا، التي نجحت في دفع العديد من الطرازات إلى الوراء، سواء من نفس موطنها الياباني أو من مناشئ أخرى خاضت سباق المبيعات بطرازات متنوعة.

واستأثرت كورولا بالمركز الأول خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وهو نفس الترتيب الذي حققته في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وفق تصنيف نشرته مؤسسة focus2move لأبحاث سوق السيارات، على موقعها الإلكتروني.

وحققت كورولا مبيعات بأكثر من مليون سيارة، بنمو بلغت نسبته 2.7 في المائة عن الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتقترب من تسجيل مبيعات تراكمية تصل إلى 50 مليون وحدة من بدء إنتاجها عام 1966.

ونجح الجيل الثاني عشر من كورولا، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، في تعزيز مبيعات هذا الطراز، حيث تم تسويقه في أكثر من 150 دولة وبثلاثة أنماط هيكل ومجموعة محركات قوية، مع أفضل محرك هجين تم إنتاجه على الإطلاق للسيارات العادية.

وكورولا هي المركبة الوحيدة المنتجة فعليا في القارات الخمس، وامتدت منشآت الإنتاج إلى 12 دولة بخلاف موطنها الأصلي، هي البرازيل، كندا، الصين، الهند، باكستان، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، تايوان، تايلاند، فيتنام، تركيا، وفنزويلا.

وجاءت تويوتا من مختلف الطرازات في صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال الأشهر العشرة الأولى، وذلك للعام التاسع على التوالي، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 7.29 ملايين سيارة بنسبة نمو 1.4 في المائة.

وفي الترتيب الثاني، جاءت فورد "إف سيريس" F-Series، للعام الثاني على التوالي أيضا، رغم تراجع المبيعات بنسبة 2.5 في المائة عن الفترة المناظرة من العام الماضي، مسجلة 875.19 ألف سيارة.

وحلت تويوتا "راف 4" في المركز الثالث عالمياً بميعات 767.9 ألف وحدة، بنمو كبير بلغت نسبته 10.5 في المائة، لتحافظ على نفس المركز المحقق في نفس الفترة من 2018.

واستحوذت هوندا سيفيك على الترتيب الرابع بعد بيع 697.2 ألف سيارة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو 0.9 في المائة، لتحافظ على نفس الترتيب الذي سجلته في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقفزت "هوندا سي آر في" إلى المركز الخامس هذا العام بدلا من السابع في 2018، بعد أن نمت مبيعاتها بنسبة قوية وصلت إلى 16 في المائة، مسجلة 671.4 ألف وحدة.

وحلت فولكس فاغن تيجوان Tiguan في الترتيب السادس، متراجعة درجة واحدة عن المستوى المحقق العام الماضي، بعد أن هبطت مبيعاتها بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 612.5 ألف وحدة.

وسابعا جاءت شاحنة "رام" Ram pickup لتتقدم بنحو 4 مراكز عن العام الماضي، الذي جاءت خلاله في الترتيب 11، حيث قفزت مبيعاتها بنسبة 20.2 في المائة، مسجلة 601.9 ألف وحدة.

وفي المركز الخامس، جاءت تويوتا كامري، بمبيعات بلغت 582.4 ألف سيارة بنمو 3.8 في المائة عن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتتقدم بدرجة واحدة في الترتيب عن المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت فولكس فاغن غولف في الترتيب التاسع، بينما كانت في الترتيب السادس خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 14.5 في المائة، لتصل إلى 577.4 ألف سيارة.

وفي المركز العاشر والأخير، حلت فولكس فاغن بولو، متراجعة درجتين عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 18.1 في المائة إلى 501.4 ألف سيارة.