مغترب يمني يقتل أمريكيين حاولا سرقة متجره ويجبر ثالث على الفرار

*يمن برس - خاص
تمكن مغترب يمني في أمريكا أمس السبت، من قتل أمريكيين اثنين حاولا سرقة متجره برفقة لص ثالث في ولاية كالفورنيا الأمريكية.
وقالت صفحة “المهاجر اليمني في أمريكا”، إن المغترب اليمني عمر الجماعي صاحب محل “سموك شاب” في مدينة فرزنو بولاية كالفورنيا، قتل اثنين من أفراد عصابة حاولت السطو على محله.
وأوضحت أن المهاجم الثالث تمكن من الفرار بعد تبادل اطلاق النار مع المغترب الجماعي مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقاً في الحادثة.
وأواخر نوفمبر الماضي، تمكن مغترب يمني يدعى علاء أحمد طاهر العودي من قتل مسلح أمريكي حاول السطو على متجره في الولاية ذاتها.
ويوم الخميس الماضي، أصيب المغترب اليمني في أمريكا عمرو فاضل برصاصة في الرأس بعد محاولته التصدي لعصابة مسلحة اقتحمت متجراً يعمل فيه بولاية "ميسيسيبي" بدافع السرقة.
وقتل عشرات المغتربين اليمنيين في أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية في حوادث السطو المسلح في مختلف الولايات الأمريكية.
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