 الصفحة الرئيسية / يمنيون في المهجر / مغترب يمني يقتل أمريكيين حاولا سرقة متجره ويجبر ثالث على الفرار
مغترب يمني يقتل أمريكيين حاولا سرقة متجره ويجبر ثالث على الفرار
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 01:48:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مغترب يمني يقتل أمريكيين حاولا سرقة متجره ويجبر ثالث على الفرار
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
تمكن مغترب يمني في أمريكا أمس السبت، من قتل أمريكيين اثنين حاولا سرقة متجره برفقة لص ثالث في ولاية كالفورنيا الأمريكية.



وقالت صفحة “المهاجر اليمني في أمريكا”، إن المغترب اليمني عمر الجماعي صاحب محل “سموك شاب” في مدينة فرزنو بولاية كالفورنيا، قتل اثنين من أفراد عصابة حاولت السطو على محله.



وأوضحت أن المهاجم الثالث تمكن من الفرار بعد تبادل اطلاق النار مع المغترب الجماعي مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقاً في الحادثة.



وأواخر نوفمبر الماضي، تمكن مغترب يمني يدعى علاء أحمد طاهر العودي من قتل مسلح أمريكي حاول السطو على متجره في الولاية ذاتها.



ويوم الخميس الماضي، أصيب المغترب اليمني في أمريكا عمرو فاضل برصاصة في الرأس بعد محاولته التصدي لعصابة مسلحة اقتحمت متجراً يعمل فيه بولاية "ميسيسيبي" بدافع السرقة.



وقتل عشرات المغتربين اليمنيين في أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية في حوادث السطو المسلح في مختلف الولايات الأمريكية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
536
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©