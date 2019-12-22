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تحذيرات لواشنطن من ترحيل اليمنيين المقيمين في أمريكا
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 02:40:00 صباحاً

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تحذيرات لواشنطن من ترحيل اليمنيين المقيمين في أمريكا
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*يمن برس - متابعات

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان عدم ترحيل اليمنيين الذين يقيمون حاليا داخل أراضيها والمقدر عددهم بـ 1250 شخص إلى بلادهم.

 

وشددت المنظمة في بيان لها على أهمية أن تقوم السلطات في الولايات المتحدة بتمديد وإعادة تصميم الوضع المحمي المؤقت (TPS) لليمن، والذي ينتهي في 3 مارس 2020.

 

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير واشنطن في المنظمة: "بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في الصراع سيكون من الصعب بشكل خاص عدم مد  TPS لليمنيين في الولايات المتحدة".

 

وأكد أن هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان حماية جميع اليمنيين المؤهلين للحصول على اللجوء المؤقت في الولايات المتحدة من الترحيل.

 

ودعت "رايتس ووتش" وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) إلى أن تحدد بحلول 3 يناير المقبل ما إذا كانت ستقوم بتمديد أو إعادة تصميم أو إنهاء TPS (وضع الحماية) للمواطنين اليمنيين والمقيمين عديمي الجنسية.




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خاص - يمن برس

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