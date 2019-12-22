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إثيوبيا تفاجئ مصر والسودان بإعلان بدء ملء سد النهضة العام المقبل

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*يمن برس - متابعة خاصة



فاجأت إثيوبيا أمس مصر والسودان بإعلان بدء ملء سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل.



وأعلن ذلك وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي خلال الجولة الثالثة للمفاوضات بين الدول الثلاث التي بدأت في الخرطوم وتستمر حتى اليوم، بمشاركة مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة.



وقال بيكيلي إن «جولة المفاوضات السابقة في القاهرة كانت محبطة لهم، ورغم ذلك يأملون في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية بين السودان ومصر وإثيوبيا».



وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، أن الوزير ياسر عباس، سيقدم للاجتماع رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها، ويحقق التعاون الإقليمي المطلوب.



من جهته، شدد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في كلمته، على أهمية نقاش مسألة تشغيل وسنوات الملء لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، ومراعاة فترات الجفاف والتصحر في إيرادات النهر، حتى لا تتضرر حصة دولتي السودان ومصر من المياه، وقال إن دولة مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فاجأت إثيوبيا أمس مصر والسودان بإعلان بدء ملء سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل.وأعلن ذلك وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي خلال الجولة الثالثة للمفاوضات بين الدول الثلاث التي بدأت في الخرطوم وتستمر حتى اليوم، بمشاركة مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة.وقال بيكيلي إن «جولة المفاوضات السابقة في القاهرة كانت محبطة لهم، ورغم ذلك يأملون في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية بين السودان ومصر وإثيوبيا».وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، أن الوزير ياسر عباس، سيقدم للاجتماع رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها، ويحقق التعاون الإقليمي المطلوب.من جهته، شدد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في كلمته، على أهمية نقاش مسألة تشغيل وسنوات الملء لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، ومراعاة فترات الجفاف والتصحر في إيرادات النهر، حتى لا تتضرر حصة دولتي السودان ومصر من المياه، وقال إن دولة مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة.







إثيوبيا تفاجئ مصر والسودان سد النهضة ملء السد العام المقبل



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