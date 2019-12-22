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هل أنت من متناولي الحُلبة؟ تعرف على فوائدها المدهشة للجسم والجنس والشعر

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*يمن برس - متابعة خاصة



الحلبة واحدة من النباتات العشبية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة للجسم والبشرة والشعر، مثل السكريات والنشويات والبروتينات والحديد والمغنسيوم والأحماض المتنوعة، ويتناولها اليمنيون كوجبة رئيسية شعبية شهيرة، بينما تستخدم في معظم أنحاء العالم كمشروب.



وتعمل الحلبة على تحسين الصحة والتخلص من الالتهابات وتسكين الألم وتفيد الكبار والصغار وخصوصا النساء.



وحسب ما ذكره موقع draxe فإن فوائد الحلبة هى:



فوائد الحلبة للجسم



1: تعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمى، مثل اضطرابات المعدة والإمساك والالتهابات وتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتخلص من التهابات القولون.



2: تحمى مرضى القلب من الأزمات والنوبات القلبية التى يتعرضون لها نظرا لاحتوائها على خصائص مفيدة لصحة القلب.



3:تقلل الالتهابات فى الجسم والتخلص من قرحة الفم والدمامل.



4: تعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل السعال والالتهاب الشعبى والبرد والأنفلونزا.



5:تحتوى الحلبة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تحارب الامراض السرطانية.



6:تعتبر الحلبة من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج أمراض الكلى والتخلص من الالتهابات.



7:تحتوى على مضادات الأكسدة التى تكافح الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم.



8:يزيد الرغبة الجنسية وتشمل علاج الفتق وضعف الانتصاب ومشاكل الذكور الأخرى، مثل الصلع فهو يعتبر مكملا غذائيا يشمل العديد من الفوائد.



9: تقلل من التهابات خارج الجسم مثل ألم وتورم العضلات وقشرة الرأس والإكزيما والجروح.



10:تساعد مرضى النحافة على زيادة الوزن وفتح الشهية.



فوائد الحلبة للنساء



1: يساعد النساء المرضعات اللاتى يعانين من نقص إمدادات الحليب، فيعمل على تحفيز قنوات الحليب ويزيد من إنتاجه.



2: تساعد على الحد من ألم الدورة الشهرية فهى بديل طبيعى بدلا من العقاقير المسكنة، كما أنها تخفف من أعراض ألم الدورة مثل الغثيان والتقىء والتعب والإغماء.



فوائد الحلبة للبشرة والشعر



1:تمنع ظهور الرؤوس السوداء والبثور والتجاعيد باستخدام ماسك الحلبة مع العسل.



2: تحافظ على نضارة البشرة وتفتيحها كما تعالج الدمامل والحروق والأمراض الجلدية الأخرى.



3: تعتبر مقشر طبيعى للبشرة كما أنها توحد لون البشرة.



4:تعالج القشرة وتنشط الدورة الدموية لفروة الرأس.



5:لها دور فعال فى علاج جفاف الشعر حيث تعتبر من المرطبات الطبيعية للشعر.



6: تمنع تساقط الشعر وتلفه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك الحلبة واحدة من النباتات العشبية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة للجسم والبشرة والشعر، مثل السكريات والنشويات والبروتينات والحديد والمغنسيوم والأحماض المتنوعة، ويتناولها اليمنيون كوجبة رئيسية شعبية شهيرة، بينما تستخدم في معظم أنحاء العالم كمشروب.وتعمل الحلبة على تحسين الصحة والتخلص من الالتهابات وتسكين الألم وتفيد الكبار والصغار وخصوصا النساء.وحسب ما ذكره موقع draxe فإن فوائد الحلبة هى:فوائد الحلبة للجسم1: تعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمى، مثل اضطرابات المعدة والإمساك والالتهابات وتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتخلص من التهابات القولون.2: تحمى مرضى القلب من الأزمات والنوبات القلبية التى يتعرضون لها نظرا لاحتوائها على خصائص مفيدة لصحة القلب.3:تقلل الالتهابات فى الجسم والتخلص من قرحة الفم والدمامل.4: تعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل السعال والالتهاب الشعبى والبرد والأنفلونزا.5:تحتوى الحلبة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تحارب الامراض السرطانية.6:تعتبر الحلبة من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج أمراض الكلى والتخلص من الالتهابات.7:تحتوى على مضادات الأكسدة التى تكافح الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم.8:يزيد الرغبة الجنسية وتشمل علاج الفتق وضعف الانتصاب ومشاكل الذكور الأخرى، مثل الصلع فهو يعتبر مكملا غذائيا يشمل العديد من الفوائد.9: تقلل من التهابات خارج الجسم مثل ألم وتورم العضلات وقشرة الرأس والإكزيما والجروح.10:تساعد مرضى النحافة على زيادة الوزن وفتح الشهية.فوائد الحلبة للنساء1: يساعد النساء المرضعات اللاتى يعانين من نقص إمدادات الحليب، فيعمل على تحفيز قنوات الحليب ويزيد من إنتاجه.2: تساعد على الحد من ألم الدورة الشهرية فهى بديل طبيعى بدلا من العقاقير المسكنة، كما أنها تخفف من أعراض ألم الدورة مثل الغثيان والتقىء والتعب والإغماء.فوائد الحلبة للبشرة والشعر1:تمنع ظهور الرؤوس السوداء والبثور والتجاعيد باستخدام ماسك الحلبة مع العسل.2: تحافظ على نضارة البشرة وتفتيحها كما تعالج الدمامل والحروق والأمراض الجلدية الأخرى.3: تعتبر مقشر طبيعى للبشرة كما أنها توحد لون البشرة.4:تعالج القشرة وتنشط الدورة الدموية لفروة الرأس.5:لها دور فعال فى علاج جفاف الشعر حيث تعتبر من المرطبات الطبيعية للشعر.6: تمنع تساقط الشعر وتلفه.







الحلبة فوائدها الجسم والجنس والشعر



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