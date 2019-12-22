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الأرصاد يحذر من اضطراب البحر في السواحل الغربية وأرخبيل سقطرى

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*يمن برس - متابعة خاصة

حذّر المركز الوطني للأرصاد، مساء الجمعة المواطنين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وقال المركز في نشرته الدورية إن الأجواء في السواحل الغربية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، وقد تهطل أمطار متفرقة عليها، فيما ستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح من 12-24 عقدة، مثيرة للأتربة والرمال ويضطرب البحر وبالتالي سيشهد ارتفاعاً للأمواج.



وأضاف أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها من 11-21 عقدة.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المذكورة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، في أوقات اضطراب البحر، مؤكداً التنبيه على سائقي المركبات في الطرقات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذّر المركز الوطني للأرصاد، مساء الجمعة المواطنين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.وقال المركز في نشرته الدورية إن الأجواء في السواحل الغربية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، وقد تهطل أمطار متفرقة عليها، فيما ستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح من 12-24 عقدة، مثيرة للأتربة والرمال ويضطرب البحر وبالتالي سيشهد ارتفاعاً للأمواج.وأضاف أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها من 11-21 عقدة.ودعا المركز المواطنين في المناطق المذكورة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، في أوقات اضطراب البحر، مؤكداً التنبيه على سائقي المركبات في الطرقات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.







الأرصاد يحذر اضطراب البحر السواحل الغربية وسقطرى



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