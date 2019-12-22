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هزة أرضية قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 11:52:00 صباحاً

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هزة أرضية قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر
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*يمن برس - متابعات

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، حسب صحيفة عكاظ. 

وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهزة حدثت عند الساعة 1:49 صباح اليوم (الأحد) على عمق 15 كيلومترا تقريبًا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.


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خاص - يمن برس

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