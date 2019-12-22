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تراجع مستمر للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية والذهب (السعر الآن)
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 02:25:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
يواصل الريال اليمني تدنيه وتراجعه المتسارع مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذهب
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 158
الدولار : 600
الإماراتي : 161
العماني : 1540
ذهب كسر 21 : 24,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 158.5
الدولار : 604
الإماراتي : 162.5
العماني : 1560
ذهب كسر 21 : 24,600
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