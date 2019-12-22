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"ظاهرة كونية" نادرة تشهدها منطقة الخليج بعد غياب 172 عاما
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 03:27:00 مساءً

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"ظاهرة كونية" نادرة تشهدها منطقة الخليج بعد غياب 172 عاما
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*يمن برس -متابعة خاصة
تشهد منطقة الخليج، صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم، الأحد، بأن المركز الدولي للفلك، قد أعلن أن أجزاءً من منطقة الخليج ستشهد صباح الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل.


وأكد المركز أن هذا الكسوف الحلقي للشمس يعني أن ما يجري سيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، منوها إلى أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، على أن يكمل مساره في المحيط الهندي.

وأشار مدير المركز الدولي للفلك، المهندس محمد شوكت عودة، إلى أن بعض من دول الخليج ستشاهد هذا الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي.

وشدد شوكت عودة على أنه بهذه المناسبة، سينظم المركز برعاية وكالة الإمارات للفضاء، رصداً جماهيريا عاماً لمتابعة الظاهرة من إحدى أنسب المناطق في الدولة التي ستشهد الكسوف الحلقي، وذلك في فندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة.


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خاص - يمن برس

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