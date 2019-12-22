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التفجيرات تربك الوسط الأمني في الضالع والانتقالي يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على مستجدات الوضع في المحافظة

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اجتماع الانتقالي في الضالع

*يمن برس -خاص

عقدت قيادة المجلس الانتقالي ظهر اليوم الأحد اجتماعا طارئا بقيادة السلطة المحلية وخطباء وأئمة المساجد وعدد من الوجهاء والأعيان في محافظة الضالع جنوبي البلاد .



ووقف الاجتماع على التفجيرات التي استهدفت مقار منظمات دولية في محافظة الضالع أمس السبت وفجر يومنا هذا الأحد والتي علقت على إثرها بعض المنظمات عملها فيما حذرت أخرى من مغادرة المحافظة



ومن المتوقع أن يصدر المجتمعين بيانا حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقار المنظمات الانسانية الدولية وأربكت الوسط المحلي في المحافظة



وكان "يمن برس" قد نشر يوم أمس حادثة تفجير مقر منظمة أكتيد الفرنسية كما نشر ظهر اليوم خبر استهداف عدد من المنظمات حسب تداول وسائل إعلام محلية .



وفي السياق ذاته، علقت منظمة الغذاء العالمي نشاطها في مدينة الضالع بسبب الوضع الأمني والتهديدات وقررت نقل عملها إلى مديرية قعطبة شمالي الضالع.



بينما منظمة الإنقاذ الدولية أمهلت محافظ الضالع علي مقبل ثلاثة أيام لتأمين نشاطها ما لم سيتم سحب عمالها إلى محافظة أخرى بعد استهداف مقرها بالمتفجرات.



وهددت منظمة "أدرئ" بسحب نشاطها من الضالع إلى محافظة أخرى بعد تلقيها تهديدات بتفجير المقر والاعتداء على الموظفين.





وكانت منظمة أطباء بلا حدود وجمعيات خيرية محلية قد غادرت الضالع وأوقفت أنشطتها منذ أكثر من عام بسبب التهديدات والاعتداءات.



وتشهد محافظة الضالع انفلاتا أمنيا وفوضى غير مسبوقين مذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن وانقلابه على الدولة مطلع أغسطس/آذار الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عقدت قيادة المجلس الانتقالي ظهر اليوم الأحد اجتماعا طارئا بقيادة السلطة المحلية وخطباء وأئمة المساجد وعدد من الوجهاء والأعيان في محافظة الضالع جنوبي البلاد .ووقف الاجتماع على التفجيرات التي استهدفت مقار منظمات دولية في محافظة الضالع أمس السبت وفجر يومنا هذا الأحد والتي علقت على إثرها بعض المنظمات عملها فيما حذرت أخرى من مغادرة المحافظةومن المتوقع أن يصدر المجتمعين بيانا حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقار المنظمات الانسانية الدولية وأربكت الوسط المحلي في المحافظةوكان "يمن برس" قد نشر يوم أمس حادثة تفجير مقر منظمة أكتيد الفرنسية كما نشر ظهر اليوم خبر استهداف عدد من المنظمات حسب تداول وسائل إعلام محلية .وفي السياق ذاته، علقت منظمة الغذاء العالمي نشاطها في مدينة الضالع بسبب الوضع الأمني والتهديدات وقررت نقل عملها إلى مديرية قعطبة شمالي الضالع.بينما منظمة الإنقاذ الدولية أمهلت محافظ الضالع علي مقبل ثلاثة أيام لتأمين نشاطها ما لم سيتم سحب عمالها إلى محافظة أخرى بعد استهداف مقرها بالمتفجرات.وهددت منظمة "أدرئ" بسحب نشاطها من الضالع إلى محافظة أخرى بعد تلقيها تهديدات بتفجير المقر والاعتداء على الموظفين.وكانت منظمة أطباء بلا حدود وجمعيات خيرية محلية قد غادرت الضالع وأوقفت أنشطتها منذ أكثر من عام بسبب التهديدات والاعتداءات.وتشهد محافظة الضالع انفلاتا أمنيا وفوضى غير مسبوقين مذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن وانقلابه على الدولة مطلع أغسطس/آذار الماضي.







الانتقالي الضالع تفجيرات



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