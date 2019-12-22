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الداخلية توجه اتهامات مباشرة "للحبيشي" وتكشف عن الجهة التي تعرقل صرف رواتب منتسبيها

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*يمن برس -متابعة خاصة

جددت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، اتهام قيادات في البنك المركزي اليمني في عدن، بالمماطلة المتعمدة في صرف رواتب منتسبيها وميزانيتها التشغيلية.



ونقل موقع "وزارة الداخلية الإلكتروني" عن مصدر مسؤول قوله، إنهم "تفاجؤوا اليوم أثناء متابعة الإجراءات المتصلة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والنفقات التشغيلية الخاصة بديوان وزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة، بمماطلة وتلكؤ متعمد تمارسه قيادة البنك المركزي اليمني في مقدمته نائب محافظ البنك المركزي اليمني المدعو شكيب حبيشي، في حق مندوبي مرتبات الأجهزة الأمنية".



وقال المصدر، إن "ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك تعرقل صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة، بحجج واهية". معتبراً أن هذه التصرفات غير مقبولة وغير مسؤولة.



وأضاف، أنه يتضح أن شكيب الحبيشي يطمح إلى تبديل محافظ البنك المركزي الأستاذ الفضلي من خلال التفرد والسيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الأمور سوء ما يخص مرتبات وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى.



وأشار المصدر إلى أن التأخير في صرف المرتبات يفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة.



وأوضح أن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لأي جهة أو شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى مليشيات تخدم أجندات خاصة.



وأكد أن وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والإجراءات القانونية لإعتمادات صرف المتأخرات من مرتبات منتسبيها.



ودعا الجهات المعنية برئاسة الجمهورية والحكومة من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء الحرب الانقلابيين الحوثيين.



وبين المصدر، أن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك المركزي المدعو شكيب حبيشي، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها وما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.



وقبل أيام، اقتحمت قوات تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً البنك المركزي في عدن واختطفت مدير دائرة الموازنة في وزارة الداخلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك جددت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، اتهام قيادات في البنك المركزي اليمني في عدن، بالمماطلة المتعمدة في صرف رواتب منتسبيها وميزانيتها التشغيلية.ونقل موقع "وزارة الداخلية الإلكتروني" عن مصدر مسؤول قوله، إنهم "تفاجؤوا اليوم أثناء متابعة الإجراءات المتصلة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والنفقات التشغيلية الخاصة بديوان وزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة، بمماطلة وتلكؤ متعمد تمارسه قيادة البنك المركزي اليمني في مقدمته نائب محافظ البنك المركزي اليمني المدعو شكيب حبيشي، في حق مندوبي مرتبات الأجهزة الأمنية".وقال المصدر، إن "ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك تعرقل صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة، بحجج واهية". معتبراً أن هذه التصرفات غير مقبولة وغير مسؤولة.وأضاف، أنه يتضح أن شكيب الحبيشي يطمح إلى تبديل محافظ البنك المركزي الأستاذ الفضلي من خلال التفرد والسيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الأمور سوء ما يخص مرتبات وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى.وأشار المصدر إلى أن التأخير في صرف المرتبات يفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة.وأوضح أن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لأي جهة أو شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى مليشيات تخدم أجندات خاصة.وأكد أن وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والإجراءات القانونية لإعتمادات صرف المتأخرات من مرتبات منتسبيها.ودعا الجهات المعنية برئاسة الجمهورية والحكومة من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء الحرب الانقلابيين الحوثيين.وبين المصدر، أن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك المركزي المدعو شكيب حبيشي، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها وما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.وقبل أيام، اقتحمت قوات تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً البنك المركزي في عدن واختطفت مدير دائرة الموازنة في وزارة الداخلية.







الداخلية الحبيشي رواتب



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