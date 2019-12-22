اختطاف مسؤول محلي بارز من قبل مسلحين مجهولين في تعز

*يمن برس -تعز
اختطف مسلحون مجهولون اليوم الأحد مسؤولا في مديرية الشمايتين في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز.
وقال المتحدث باسم محور تعز، العقيد "عبدالباسط البحر" في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن مجاميع مسلحة خارجة عن القانون اختطفت "سمير راشد الزريقي" مدير مكتب مدير مديرية الشمايتين.
وأضاف البحر أن اختطاف الزريقي يعد تصعيدا خطيرا وغير مبرر ولا يخدم الأمن والاستقرار في منطقة التربة.
وأشار إلى أن ذلك يزيد من إشعال نار الفتنة التي يخطط لها المتربصون بتعز. مهيباً بالجميع اليقظة وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر.
ولم يذكر المتحدث باسم محور تعز هوية المسلحين الذين قاموا باختطاف الزريقي وكذلك الأسباب الكامنة خلف هذه الأفعال .
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