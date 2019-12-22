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مسلحون يطلقون النار على طاقم قناة يمنية في مديرية الشمايتين بتعز

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مدينة تعز

*يمن برس -تعز

تعرض طاقم قناة يمن شباب الفضائية في مدينة التربة، اليوم الأحد، للاعتداء والاحتجاز من قبل مسحلين في نقطة مستحدثة في منطقة الأصابح بمديرية الشمايتين(جنوب تعز).



وقال بلاغ صحفي صادر عن طاقم يمن شباب وهم: "وهيب المقرمي وضياء المقرمي وبلال العزعزي وفارس العزعزي" إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل نقطة لعناصر مسلحة بالقرب من منزل محافظ تعز نبيل شمسان في منطقة حيب الأصابح بمديرية الشمايتين.



وأضاف البلاغ، أنهم تعرضوا للإهانة وإطلاق النار على السيارة التي تقلهم وسحب هواتفهم ومحاولة نهب ممتلكاتهم، من قبل المدعوان "بكيل الذبحاني ومحمد نادية" وهما من أصحاب السوابق ومن المطلوبين أمنياً.



وأوضح أن ذلك جاء بعد عودة طاقم يمن شباب من تصوير أحداث التربة الأخيرة المتمثلة بمحاولة تهريب سجناء من سجن التربة.



ولفت إلى أنه تم الإفراج عنهم بعد ابتزازهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية.. مؤكداً أنه ليس هناك أي مبرر أو مسوغ قانوني يجعل من هؤلاء المتقطعين أن يعتدوا على صحفيين يقومون بمهمة إنسانية وعمل مهني.



وطالب البلاغ نقابة الصحفيين اليمنيين بالقيام بواجبها وعمل اللازم حيال ما تعرضون له.



وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت الليلة الماضية محاولة تهريب 10 سجناء متهمين بقتل اثنين من حراسة منزل محافظة تعز، من سجن الشبكة في مدينة التربة جنوبي تعز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرض طاقم قناة يمن شباب الفضائية في مدينة التربة، اليوم الأحد، للاعتداء والاحتجاز من قبل مسحلين في نقطة مستحدثة في منطقة الأصابح بمديرية الشمايتين(جنوب تعز).وقال بلاغ صحفي صادر عن طاقم يمن شباب وهم: "وهيب المقرمي وضياء المقرمي وبلال العزعزي وفارس العزعزي" إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل نقطة لعناصر مسلحة بالقرب من منزل محافظ تعز نبيل شمسان في منطقة حيب الأصابح بمديرية الشمايتين.وأضاف البلاغ، أنهم تعرضوا للإهانة وإطلاق النار على السيارة التي تقلهم وسحب هواتفهم ومحاولة نهب ممتلكاتهم، من قبل المدعوان "بكيل الذبحاني ومحمد نادية" وهما من أصحاب السوابق ومن المطلوبين أمنياً.وأوضح أن ذلك جاء بعد عودة طاقم يمن شباب من تصوير أحداث التربة الأخيرة المتمثلة بمحاولة تهريب سجناء من سجن التربة.ولفت إلى أنه تم الإفراج عنهم بعد ابتزازهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية.. مؤكداً أنه ليس هناك أي مبرر أو مسوغ قانوني يجعل من هؤلاء المتقطعين أن يعتدوا على صحفيين يقومون بمهمة إنسانية وعمل مهني.وطالب البلاغ نقابة الصحفيين اليمنيين بالقيام بواجبها وعمل اللازم حيال ما تعرضون له.وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت الليلة الماضية محاولة تهريب 10 سجناء متهمين بقتل اثنين من حراسة منزل محافظة تعز، من سجن الشبكة في مدينة التربة جنوبي تعز.







مسلحون قناة يمن شباب التربة



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