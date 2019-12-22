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"أنثى أسد" تتجول في أحياء سكنية بمدينة إب ومصادر تكشف عن مكان قدومها

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لبوة

*يمن برس -إب

أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن ، بأن مواطنين عثروا على لبوة "أنثى أسد"، طليقة يعتقد أنها فرت من حديقة الحيوان بمنطقة المحمول.



وقالت المصادر، إن المواطنين عثروا على اللبوة في أحد أحياء منطقة سائلة جبلة، وتحديدًا في مدخل أحد البيوت الكائنة في المنطقة، لاذت بالفرار باتجاه وادي سائلة جبلة بعد محاولة أحد قاطني المنزل قتلها.



وبحسب المصادر، فإن اللبوة فرت بعد تعرضها لطلق ناري حيث كانت تظهر إصابتها للمواطنين والذين دعوا للتخلص منها خوفا من تبعات تركها طليقة دون أي اهتمام لما يمكن أن يحدث لو التقت أطفالا أو نساء.



من جهتها قالت مصادر مطلعة، إن حديقة الحيوان تعاني من إهمال رسمي غير مسبوق نتيجة مصادرة ميزانية الحديقة ونهب المستحقات المالية التي تشترى بها أعلاف وتغذية الحيوانات التي نفقت منذ سيطرة المليشيا الحوثية على المحافظة.



ووفقاً للمصادر، فإن الإهمال المتعمد للحديقة يهدف للسيطرة والاستيلاء على أرضية الحديقة من قبل نافذين وقيادات حوثية عليا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن ، بأن مواطنين عثروا على لبوة "أنثى أسد"، طليقة يعتقد أنها فرت من حديقة الحيوان بمنطقة المحمول.وقالت المصادر، إن المواطنين عثروا على اللبوة في أحد أحياء منطقة سائلة جبلة، وتحديدًا في مدخل أحد البيوت الكائنة في المنطقة، لاذت بالفرار باتجاه وادي سائلة جبلة بعد محاولة أحد قاطني المنزل قتلها.وبحسب المصادر، فإن اللبوة فرت بعد تعرضها لطلق ناري حيث كانت تظهر إصابتها للمواطنين والذين دعوا للتخلص منها خوفا من تبعات تركها طليقة دون أي اهتمام لما يمكن أن يحدث لو التقت أطفالا أو نساء.من جهتها قالت مصادر مطلعة، إن حديقة الحيوان تعاني من إهمال رسمي غير مسبوق نتيجة مصادرة ميزانية الحديقة ونهب المستحقات المالية التي تشترى بها أعلاف وتغذية الحيوانات التي نفقت منذ سيطرة المليشيا الحوثية على المحافظة.ووفقاً للمصادر، فإن الإهمال المتعمد للحديقة يهدف للسيطرة والاستيلاء على أرضية الحديقة من قبل نافذين وقيادات حوثية عليا.







أنثى أسد حديقة إب



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