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الحوثي يتعرض لمجزرة مروعة ويخسر العشرات من عناصره في المعارك الأخيرة بالساحل الغربي (تفاصيل+أسماء)

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من الساحل الغربي

*يمن برس -الحديدة

قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي في الساحل الغربي في الأيام الأخيرة بعد معارك شرسة وكبيرة مع القوات المشتركة والتي يقودها العميد طارق صالح.



هذا وقد نشر إعلام المقاومة الوطنية يوم أمس السبت قائمة بأسماء 28 ضابطا ومقاتلا حوثيا لقوا مصرعهم بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي جنوب الحديدة خلال الأيام الماضية.



وحسب ما ذكره إعلام المقاومة الوطنية التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي بالحديدة فإن الأسماء هي لبعض القتلى الحوثيين الذين سقطوا خلال صد تسللاتهم وزحوفاتهم الفاشلة والمستمرة مشيرة إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.



وينتمي القتلى إلى محافظات تسيطر عليها المليشيا الحوثية حيث يتوزعون على محافظات صعدة وحجة والمحويت وذمار وإب وصنعاء وهم:



1- الرائد _معمر حسن الحرازي – مديرية معين _صنعاء

2- مصلح مقبل المعيضي – مديرية الظهار _إب

3- نصر أحمد القفري – ذمار

4- رشيد عبده الصقري – مديرية ضوران آنس _ذمار

5- نايف نشوان طيبة – مديرية عنس _ذمار

6- عزالدين القرودي – ذمار

7- محسن البريهي – مديرية جبل الشرق _ذمار

8- أحمد عبدربه بلال – مديرية رداع _ البيضاء

9- أحمد محمد الشهاري – مديرية الشاهل

10- فضل ناصر الترابي – مديرية كشر

11- ياسر إسماعيل الرديني – مديرية قفل شمر

12- زيد عبدالله الجدري – صنعاء

13- قيس محمد الفقيه – بني مطر _صنعاء

14- وائل حسن قايد– مديرية بني مطر _ صنعاء

15- فادي محمد القشوي – عمران

16- عبدالرحمن حسن دهقم – مديرية شهارة _ عمران

17- سعد محمد الهتار – مديرية يريم _إب

18- محمد عبدالله صالح الغبسي – مديرية يريم _ إب

19- مشير علي النجم – مديرية حبيش_إب

20- صدام المعازي – مديرية كحلان الشرف_حجة

21- محمد المعازي – كحلان الشرف _حجة

22- ماجد المعازي _مديرية كحلان الشرف _ حجة

23- أسامة حسن الفقيه – مديرية نجرة _ حجة

24- محمد منصور الصايدي – مديرية نجرة _حجة

25- شاجع صالح القبيسي – مديرية عنس _ ذمار

26- جمال مانع جعفر –مديرية سحار _صعدة

27- غالب قايد الورد –مديرية باقم _صعدة

28- محمد مسفر ضعين – مديرية قطابر _ صعدة



وتتكبد مليشيات الحوثي هزائم متكررة في جبهة الساحل الغربي حيث صدت القوات المشتركة مؤخرا عشرات الهجمات والتسللات الفاشلة مما أسفر عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى الحوثيين مع فرار عشرات المسلحين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي في الساحل الغربي في الأيام الأخيرة بعد معارك شرسة وكبيرة مع القوات المشتركة والتي يقودها العميد طارق صالح.هذا وقد نشر إعلام المقاومة الوطنية يوم أمس السبت قائمة بأسماء 28 ضابطا ومقاتلا حوثيا لقوا مصرعهم بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي جنوب الحديدة خلال الأيام الماضية.وحسب ما ذكره إعلام المقاومة الوطنية التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي بالحديدة فإن الأسماء هي لبعض القتلى الحوثيين الذين سقطوا خلال صد تسللاتهم وزحوفاتهم الفاشلة والمستمرة مشيرة إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.وينتمي القتلى إلى محافظات تسيطر عليها المليشيا الحوثية حيث يتوزعون على محافظات صعدة وحجة والمحويت وذمار وإب وصنعاء وهم:1- الرائد _معمر حسن الحرازي – مديرية معين _صنعاء2- مصلح مقبل المعيضي – مديرية الظهار _إب3- نصر أحمد القفري – ذمار4- رشيد عبده الصقري – مديرية ضوران آنس _ذمار5- نايف نشوان طيبة – مديرية عنس _ذمار6- عزالدين القرودي – ذمار7- محسن البريهي – مديرية جبل الشرق _ذمار8- أحمد عبدربه بلال – مديرية رداع _ البيضاء9- أحمد محمد الشهاري – مديرية الشاهل10- فضل ناصر الترابي – مديرية كشر11- ياسر إسماعيل الرديني – مديرية قفل شمر12- زيد عبدالله الجدري – صنعاء13- قيس محمد الفقيه – بني مطر _صنعاء14- وائل حسن قايد– مديرية بني مطر _ صنعاء15- فادي محمد القشوي – عمران16- عبدالرحمن حسن دهقم – مديرية شهارة _ عمران17- سعد محمد الهتار – مديرية يريم _إب18- محمد عبدالله صالح الغبسي – مديرية يريم _ إب19- مشير علي النجم – مديرية حبيش_إب20- صدام المعازي – مديرية كحلان الشرف_حجة21- محمد المعازي – كحلان الشرف _حجة22- ماجد المعازي _مديرية كحلان الشرف _ حجة23- أسامة حسن الفقيه – مديرية نجرة _ حجة24- محمد منصور الصايدي – مديرية نجرة _حجة25- شاجع صالح القبيسي – مديرية عنس _ ذمار26- جمال مانع جعفر –مديرية سحار _صعدة27- غالب قايد الورد –مديرية باقم _صعدة28- محمد مسفر ضعين – مديرية قطابر _ صعدةوتتكبد مليشيات الحوثي هزائم متكررة في جبهة الساحل الغربي حيث صدت القوات المشتركة مؤخرا عشرات الهجمات والتسللات الفاشلة مما أسفر عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى الحوثيين مع فرار عشرات المسلحين.







الحديدة الحوثي معارك



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