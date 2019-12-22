قوات الحزام الأمني تشن قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش في أبين

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*يمن برس - خاص

أصيب جنديان من قوات الجيش الوطني، إثر جهوم مسلح شنته قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي، اليوم الأحد، في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن قوات الحزام الأمني استهدفت بقصف مدفعي مواقع الجيش في منطقة طاليل بمديرية المحفد.

وأوضح المصدر أن القصف أسفر عن جرح جنديين أحدهما إصابته خطيرة.

والأسبوع الماضي، تعرضت عدة عربات عسكرية تابعة للجيش لهجوم مسلح من قبل مجهولين في منطقة طاليل الريفية بمحافظة أبين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وتشهد عدة مناطق في أبين، هجمات متكررة تشنها قوات موالية للانتقالي، تزامنا مع استمرار التوتر بين الحكومة والمجلس اللذين يتقاسمان السيطرة على الأرض.