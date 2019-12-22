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شوارع مدينة عربية تتحول إلى لوحات فنية تسلب الأنظار(صور)

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*يمن برس -متابعة خاصة

تستعد مدينة الدار البيضاء المغربية لفعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة "كازا موجة / حنا كزابلانكا" للرسم على جدارن الشوارع بمشاركة سبعة فنانين من ست دول إفريقية.



وأوضح المسؤولون أن هذه التظاهرة تمكن الفنانين من مشاركة إبداعاتهم مع السكان، وتبرهن أن فن الشارع في المغرب ليس وليد الصدفة، لكنه مدرسة تخطو خطوات ثابتة نحو العالمية، حسب صحيفة "هسبريس" المحلية.



كما يهدف المنظمون من وراء التظاهرة إلى تحرير الثقافة، من خلال تقريب هذا الفن من السكان؛ وهو واحد من أهداف برنامج الفن الحضري "?ازا موجة"، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من سياسة الجاذبية "حنا ?ازابلان?ا".



ويرتقب أن تعرف الدار البيضاء زخم ألوان متميزا من خلال اللوحات الجدارية التي تنضاف إلى "اللوحات الأثرية" التي ظهرت خلال الدورات الثلاث السابقة، والتي أعطت دينامية تنشيطية للعاصمة الاقتصادية للمملكة.





وبالإضافة إلى فضاء الرياضات الحضرية بساحة الراشدي، واللوحات الجدارية العملاقة أمام معلب محمد الخامس وتقاطعات شارعي غاندي ويعقوب المنصور، يرتقب ظهور منشآت فنية أخرى في ساحة الأمم المتحدة، وبالقرب من المتحف الأثري (طريق أزمور، بعد المركز التجاري موروكو مول)، والمدار المؤدي إلى المطار (بعد محطة الأداء).





وأضاف المنظمون "لقد سمحت موجة الفن الحضري أيضًا بانفتاح الثقافة وولوج الفن إلى أماكن غير متوقعة، وحفزت آلاف الشباب على الاهتمام بهذا النوع من التعبير..إن لها تأثيرا خاصا من حيث القدرة على دفع الجميع للتعبير عن ذواتهم وتقاسم قناعاتهم وقيمهم".

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تستعد مدينة الدار البيضاء المغربية لفعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة "كازا موجة / حنا كزابلانكا" للرسم على جدارن الشوارع بمشاركة سبعة فنانين من ست دول إفريقية.وأوضح المسؤولون أن هذه التظاهرة تمكن الفنانين من مشاركة إبداعاتهم مع السكان، وتبرهن أن فن الشارع في المغرب ليس وليد الصدفة، لكنه مدرسة تخطو خطوات ثابتة نحو العالمية، حسب صحيفة "هسبريس" المحلية.كما يهدف المنظمون من وراء التظاهرة إلى تحرير الثقافة، من خلال تقريب هذا الفن من السكان؛ وهو واحد من أهداف برنامج الفن الحضري "?ازا موجة"، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من سياسة الجاذبية "حنا ?ازابلان?ا".ويرتقب أن تعرف الدار البيضاء زخم ألوان متميزا من خلال اللوحات الجدارية التي تنضاف إلى "اللوحات الأثرية" التي ظهرت خلال الدورات الثلاث السابقة، والتي أعطت دينامية تنشيطية للعاصمة الاقتصادية للمملكة.وبالإضافة إلى فضاء الرياضات الحضرية بساحة الراشدي، واللوحات الجدارية العملاقة أمام معلب محمد الخامس وتقاطعات شارعي غاندي ويعقوب المنصور، يرتقب ظهور منشآت فنية أخرى في ساحة الأمم المتحدة، وبالقرب من المتحف الأثري (طريق أزمور، بعد المركز التجاري موروكو مول)، والمدار المؤدي إلى المطار (بعد محطة الأداء).وأضاف المنظمون "لقد سمحت موجة الفن الحضري أيضًا بانفتاح الثقافة وولوج الفن إلى أماكن غير متوقعة، وحفزت آلاف الشباب على الاهتمام بهذا النوع من التعبير..إن لها تأثيرا خاصا من حيث القدرة على دفع الجميع للتعبير عن ذواتهم وتقاسم قناعاتهم وقيمهم".







مدينة شوارع الدار البيضاء



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