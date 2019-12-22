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سعر الريال اليمني يتحسن في صنعاء ويواصل الانهيار في عدن (أسعار الصرف)
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 09:30:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني تحسناً بسيطاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي فيما لايزال سعر صرف العملات الأجنبية مرتفعاً في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 583 ريال
بيع: 585 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.8 ريال
بيع: 154.1 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 600 ريال
بيع: 603 ريال
الريال السعودي
شراء: 158 ريال
بيع: 158.5 ريال
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