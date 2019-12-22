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شاحنة تتحرك بشكل مخيف وبدون سائق في الرياض (فيديو)

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شاحنة

*يمن برس - متابعة خاصة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات غريبة ومخيفة لشاحنة تسير وتدور في مكان واحد دون قائد، وذلك بأحد الأحياء في الرياض.



ويوضح المقطع الشاحنة تدور حول نفسها بشكل أثار الفزع بين الموجدين في المكان، بينما تظهر قُمرة قائد الناقلة منحنية إلى الأمام.



واستغرب مصور مقطع الفيديو مما يحدث قائلا: "سيارة تسير لحالها"، في الوقت الذي أسرع فيه العديد من المواطنين نحو الشاحنة بعدما توقفت لكي يتم تعليق تشغيلها.



وعلق أحد المغردين قائلا: "أعتقد هذا مزاد على المعدات وبعض السيارات وهذه الشاحنة تعرض نفسها للزباين"، وعنونت الصحف السعودية "الشاحنة المجنونة تثير فزع المواطنين بالرياض وتمارس التفحيط بدون سائق".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات غريبة ومخيفة لشاحنة تسير وتدور في مكان واحد دون قائد، وذلك بأحد الأحياء في الرياض.ويوضح المقطع الشاحنة تدور حول نفسها بشكل أثار الفزع بين الموجدين في المكان، بينما تظهر قُمرة قائد الناقلة منحنية إلى الأمام.واستغرب مصور مقطع الفيديو مما يحدث قائلا: "سيارة تسير لحالها"، في الوقت الذي أسرع فيه العديد من المواطنين نحو الشاحنة بعدما توقفت لكي يتم تعليق تشغيلها.وعلق أحد المغردين قائلا: "أعتقد هذا مزاد على المعدات وبعض السيارات وهذه الشاحنة تعرض نفسها للزباين"، وعنونت الصحف السعودية "الشاحنة المجنونة تثير فزع المواطنين بالرياض وتمارس التفحيط بدون سائق".

- فيديو :









شاحنة الرياض سائق



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