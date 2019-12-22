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الحوثيون يطلبون دعماً عسكرياً عاجلاً من إيران
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 10:50:00 مساءً

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الحوثيون يطلبون دعماً عسكرياً عاجلاً من إيران

*يمن برس - متابعة خاصة

بحثت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، التعاون في المجال العسكري مع إيران.

 

جاء ذلك في لقاء جمع "إبراهيم الديلمي" المعين من قبل الحوثيين سفيرا لدى طهران مع وزير الدفاع الإيراني العميد "أمير حاتمي"، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة المليشيات.

 

وبحسب الوكالة فقد بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية.

 

وقالت الوكالة إن وزير الدفاع الإيراني أشار إلى "ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني ومليشيا الحوثي".

 

وفي أغسطس الماضي، تعهد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بمواصلة دعم طهران لمليشيا الحوثي




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خاص - يمن برس

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