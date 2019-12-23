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زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لكبد الدجاج
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 12:20:00 صباحاً

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زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لكبد الدجاج
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*يمن برس - متابعات

تحتوي كبدة الدجاج على الحديد والزنك، والذي له فوائد عديدة بالجسم، كما انه يعالج الكثير من الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي، تعرف على الفوائد الصحية لـ كبدة الدجاج، وفقًا لموقع "benefits"

فقر الدم 
تحتوي كبدة الدجاج على الكثير من الفوائد الصحية، ومن أبرزها معالجة فقر الدم، فقر الدم يكون نتيجة نقص الحديد بالجسم، ولكن بالاستمرار في تناول كبدة الدجاج ستشفى تمامًا، كما أنه يعمل على توازن خلايا الدم الحمراء، ويوفر حمض الفوليك والحديد والفيتامينات.

زيادة القدرة الجنسية 
تناول كبدة الدجاج يساعد على تعزيز القدرة الجنسيةعند الرجال والسيدات، فينصح الأطباء وفقًا لموقع "benefits"، باتباع نظام غذائي مفيد لتعزيز الخصوبة ، و تشمل وجبة غذائية من كبد الدجاج من مرتين لثلاث في الأسبوع الواحد.

تقوية الأظافر والشعر 
تساعد كبدة الدجاج في الحفاظ على البشرة والشعر، كما أنها تعمل على تقوية فروة الرأس، والتخلص من الشعر التالف بسقوطه تلقائيًا، وذلك لاحتواء الكبدة على فيتامينات وكالسيوم.

تقوية البصر 
تحتوي كبدة الدجاج على نسبة كبيرة من فيتامين أ والذي يعمل على تقوية النظر بنسبة كبيرة، والحد من خطر الاصابة بالعمى الناتج عن مرض السكر، كما انه يحمي العين من أمراض الشيخوخة، ويساعد في التخلص من التهابات الشبكية.


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خاص - يمن برس

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