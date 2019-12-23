إجراء عسكري سعودي لمواجهة تهديدات إيران

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*يمن برس - متابعات

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد عن إجراء عسكري مهم في ظل تصاعد التوتر مع إيران في منطقة الخليج.

وقال الفريق ركن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة: اتفقت الحكومة السعودية، مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وأضاف القيادي العسكري لقناة "العربية" أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد حدة التوتر في الخليج ونشر الولايات المتحدة آلاف الجنود في المنطقة لمواجهة تهديدات إيران.

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا.

كما وقعت عدة هجمات في مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين، على سفن تجارية دولية، بما شمل ناقلات سعودية في الخليج، وألقت الولايات المتحدة بمسؤوليتها على إيران التي تنفي بدورها الاتهامات