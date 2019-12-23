 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / إجراء عسكري سعودي لمواجهة تهديدات إيران
إجراء عسكري سعودي لمواجهة تهديدات إيران
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 01:01:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إجراء عسكري سعودي لمواجهة تهديدات إيران
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

 

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد عن إجراء عسكري مهم في ظل تصاعد التوتر مع إيران في منطقة الخليج.

وقال الفريق ركن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة: اتفقت الحكومة السعودية، مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وأضاف القيادي العسكري لقناة "العربية" أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد حدة التوتر في الخليج ونشر الولايات المتحدة آلاف الجنود في المنطقة لمواجهة تهديدات إيران.

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا.

كما وقعت عدة هجمات في مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين، على سفن تجارية دولية، بما شمل ناقلات سعودية في الخليج، وألقت الولايات المتحدة بمسؤوليتها على إيران التي تنفي بدورها الاتهامات




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
572
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©