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القضاء المصري يقول كلمته في "تجسيد" الأنبياء سينمائياً
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 01:35:00 صباحاً

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القضاء المصري يقول كلمته في "تجسيد" الأنبياء سينمائياً
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*يمن برس - متابعات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، بقبول دعوى وقف عرض مسلسل "عمر بن الخطاب"، الذي كان يذاع على إحدى القنوات قبل سنوات، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة.

واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى قرار صدر من مجمع البحوث الإسلامية 1999، ويمنع اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية.

وقالت إن القرار الصادر من المجمع يعد قرارا إداريا نافذا صادرا عن السلطة المختصة بإصداره قانونا في مصر، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.

وتابعت أن شخصيات الرسل لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع، فلا يجوز ان تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصًا لا محالة يخالف الحقيقة.

ولفتت المحكمة إلى أن الممثل يمكن أن يؤدي حركات لا علاقة لها بالشخصية الحقيقية، وربما يغير صورة الشخصية الحقيقية في نظر المشاهد.




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خاص - يمن برس

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