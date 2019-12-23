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واشنطن تعلن عن فرص عمل ومنح مجانية لهذه الفئة من اليمنيين
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 01:45:00 صباحاً

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واشنطن تعلن عن فرص عمل ومنح مجانية لهذه الفئة من اليمنيين
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، عن منح مقدمة من صندوق إنقاذ العلماء للأكاديميين اليمنيين الذين يواجهون تهديدات تستهدف حياتهم.

 

وقالت في بيان على "فيسبوك" إن صندوق إنقاذ العلماء (IIE-SRF) يعلن عن توفيره منح للأساتذة والأكاديميين اليمنيين الذين يواجهون تهديدات تستهدف حياتهم أو عملهم الأكاديمي.

 

ونوهت بأن باب التقديم مفتوح أمام الأساتذة والباحثين والمفكرين في أي مجال أو أي إختصاص معرفي في اليمن للحصول على وظائف أكاديمية مؤقتة في كليات وجامعات ومؤسسات بحثية حول العالم.




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خاص - يمن برس

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