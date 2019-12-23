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مقتل مسؤول إمدادات الحوثيين بالضالع في ظروف غامضة
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 08:23:00 صباحاً

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مقتل مسؤول إمدادات الحوثيين بالضالع في ظروف غامضة
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*يمن برس - متابعة خاصة

قُتل مسؤول إمداد جبهات المليشيات الحوثية بالضالع المدعو أبو طلحة الصنعاني، في ظروف غامضة ببلدة بيت الشرجي في مديرية قعطبة.

وجاء مصرع القيادي الحوثي بعد ساعات من انعقاد اجتماع لمشرفي الحوثي بجبهات بتار والجُب والفاخر في مجمع الزقماء ببلدة حجر غربي محافظة الضالع.

وعلى الصعيد الميداني، شهدت جبهات الضالع هدوءًا حذرًا خاصةً بالنقاط المحورية الواقعة ضمن مناطق المواجهات العسكرية بين القوات الجنوبية وعناصر مليشيا الحوثي.

واقتصرت المواجهات في جبهات الأزارق وبتار وباب غلق والفاخر باشتباكات متقطعة.

وتواصل القوات الحكومية عملياتها النوعية صوب الأهداف الحوثية لإفشال تحركاتها بالعديد من الجبهات.


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خاص - يمن برس

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