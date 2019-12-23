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الوزير الحضرمي يرد على الزبيدي: إتفاق الرياض جاء لاستعادة الدولة لا لتغذية مشاريع تشطيرية

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*يمن برس - متابعة خاصة



أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة أو تغذية أي مشاريع تشطيرية.



وأضاف الحضرمي في تغريدة نشرها على حساب الوزارة في تويتر، أن "اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل أتى للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها".



وتابع الوزير "اتفاق الرياض أتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، أتى لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية".



ولفت الوزير إلى أن "اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية".



وتأتي تصريحات الوزير "الحضرمي" غداة تصريحات أطلقها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قال في اجتماع مع قيادات وأعضاء المجلس، إن "اتفاق الرياض التاريخي الذي أتى بعد سنوات طويلة عجاف شمل الاعتراف بقضية شعب الجنوب واستعادة دولته".



وأضاف الزبيدي أن "اتفاق الرياض مرحلة جديدة من مراحل نضال شعبنا الجنوبي في استعادة دولته وحريته واستقلاله وهذي المرحلة تم الاعتراف بقضية شعب الجنوب وحق تقرير مصيره من قبل الإقليم والعالم".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة أو تغذية أي مشاريع تشطيرية.وأضاف الحضرمي في تغريدة نشرها على حساب الوزارة في تويتر، أن "اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل أتى للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها".وتابع الوزير "اتفاق الرياض أتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، أتى لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية".ولفت الوزير إلى أن "اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية".وتأتي تصريحات الوزير "الحضرمي" غداة تصريحات أطلقها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قال في اجتماع مع قيادات وأعضاء المجلس، إن "اتفاق الرياض التاريخي الذي أتى بعد سنوات طويلة عجاف شمل الاعتراف بقضية شعب الجنوب واستعادة دولته".وأضاف الزبيدي أن "اتفاق الرياض مرحلة جديدة من مراحل نضال شعبنا الجنوبي في استعادة دولته وحريته واستقلاله وهذي المرحلة تم الاعتراف بقضية شعب الجنوب وحق تقرير مصيره من قبل الإقليم والعالم".







وزير الخارجية الحضرمي الزبيدي تصريح



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