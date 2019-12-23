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شاهد بالفيديو بيع نعجة في مزاد بما يقارب ثمانية وسبعين مليون ريال يمني
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 12:41:00 مساءً
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*يمن برس - متابعة خاصة
بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ خيالي قدره 40000 دينار كويتي، وهو ما يعادل، 78,000,000 ريال يمني.
وأظهر مقطع فيديو الإعلان عن رسو المزاد على نعجة تدعى "النعامة" بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي صرخات الاستحسان والابتهاج بهذا الحدث.
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