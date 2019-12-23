|
آخر تحديث لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذهب
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 02:17:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس -خاص
استقر الريال اليمني نبسيا على سعر التراجع الكبير الذي شهده في الآونة الأخيرة
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين الموافق23 ديسمبر 2019 كما يلي
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 158.7
الدولار : 603
الإماراتي : 161.5
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,400
(( أسعار البيع ))
السعودي : 159.5
الدولار : 608
الإماراتي : 163.5
العماني : 1570
ذهب كسر 21 : 24,700
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: