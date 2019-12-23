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آخر تحديث لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذهب
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 02:17:00 مساءً

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آخر تحديث لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذهب
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*يمن برس -خاص
استقر الريال اليمني نبسيا على سعر التراجع الكبير الذي شهده في الآونة الأخيرة 

وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين الموافق23 ديسمبر 2019 كما يلي 

 (( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 158.7
⁦ الدولار     : 603
⁦ الإماراتي  : 161.5
⁦ العماني    : 1545
 ذهب كسر 21 : 24,400


 (( أسعار البيع ))
⁦ السعودي  : 159.5 
⁦ الدولار     : 608 
⁦ الإماراتي  : 163.5 
⁦ العماني    : 1570 
 ذهب كسر 21 : 24,700


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خاص - يمن برس

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