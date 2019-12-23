 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / محاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية في عدن (صورة)
محاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية في عدن (صورة)
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 02:37:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
سيارة قائد الشرطة العسكرية في عدن
سيارة قائد الشرطة العسكرية في عدن

*يمن برس -عدن
نجا قائد عسكري في محافظة عدن، جنوبي اليمن، من محاولة اغتيال، في ظل وضع أمني هش تشهده العاصمة المؤقتة الخاضعة لقوات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.
 
وقالت مصادر أمنية، إن مسلحين مجهولين، حاولوا اغتيال قائد الشرطة العسكرية في عدن العقيد" أنيس العولي"، بزرع عبوة ناسفة في سيارته.
 
وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة العقيد العولي، منتصف الليلة الماضية، قبالة منزله في مديرية التواهي، لكن العولي لم يكن بداخلها.
 
وأدى انفجار العبوة إلى حدوث أضرار بالغة في السيارة.
 
وتشهد العاصمة عدن، موجة جديدة من عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات عسكرية أمنية، في وقت لاتزال قوات الانتقالي تحكم السيطرة على المدينة رغم مرور أكثر من شهر ونصف على اتفاق الرياض القاضي بإنهاء التمرد المسلح على الدولة وتسليم مؤسساتها للحكومة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
320
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©