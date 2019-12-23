محاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية في عدن (صورة)

*يمن برس -عدن
نجا قائد عسكري في محافظة عدن، جنوبي اليمن، من محاولة اغتيال، في ظل وضع أمني هش تشهده العاصمة المؤقتة الخاضعة لقوات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.
وقالت مصادر أمنية، إن مسلحين مجهولين، حاولوا اغتيال قائد الشرطة العسكرية في عدن العقيد" أنيس العولي"، بزرع عبوة ناسفة في سيارته.
وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة العقيد العولي، منتصف الليلة الماضية، قبالة منزله في مديرية التواهي، لكن العولي لم يكن بداخلها.
وأدى انفجار العبوة إلى حدوث أضرار بالغة في السيارة.
وتشهد العاصمة عدن، موجة جديدة من عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات عسكرية أمنية، في وقت لاتزال قوات الانتقالي تحكم السيطرة على المدينة رغم مرور أكثر من شهر ونصف على اتفاق الرياض القاضي بإنهاء التمرد المسلح على الدولة وتسليم مؤسساتها للحكومة.
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