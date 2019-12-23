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للراغبين في التقديم ..هذه هي المهن الأكثر طلبا في روسيا

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*يمن برس -متابعة خاصة

أجرى معهد البحث العلمي الروسي دراسة كشفت أكثر عشر مهن مطلوبة في روسيا.



ووفقا لوسائل إعلام محلية، شملت القائمة مهنة المحاسبة، والطهي، والتدريس، والمحاماة، وأخصائي في العمل الاجتماعي، وأخصائي في المشتريات، ومدرس مختص في اكتشاف المهارات والمواهب، والتمريض، والكتابة، وعمال في الأرشيف.



وتضمنت الدراسة التي أجراها الخبراء في المعهد أكثر من 20 ألف شركة، كما تم أخذ البيانات الخاصة بالوظائف الشاغرة في ثلاث مواقع روسية مختصة بالبحث عن الوظائف.



في وقت سابق، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام روسية أن مهنة السائق والنادل وخدمة التوصيل والبائع والمهندس المعماري، هي من أكثر المهن التي سيزداد الطلب عليها في العام القبل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أجرى معهد البحث العلمي الروسي دراسة كشفت أكثر عشر مهن مطلوبة في روسيا.ووفقا لوسائل إعلام محلية، شملت القائمة مهنة المحاسبة، والطهي، والتدريس، والمحاماة، وأخصائي في العمل الاجتماعي، وأخصائي في المشتريات، ومدرس مختص في اكتشاف المهارات والمواهب، والتمريض، والكتابة، وعمال في الأرشيف.وتضمنت الدراسة التي أجراها الخبراء في المعهد أكثر من 20 ألف شركة، كما تم أخذ البيانات الخاصة بالوظائف الشاغرة في ثلاث مواقع روسية مختصة بالبحث عن الوظائف.في وقت سابق، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام روسية أن مهنة السائق والنادل وخدمة التوصيل والبائع والمهندس المعماري، هي من أكثر المهن التي سيزداد الطلب عليها في العام القبل.







مهن روسيا مدرس



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