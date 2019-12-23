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المركزي اليمني يصدر هذا التعميم الهام (وثيقة)

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*يمن برس -خاص

دعا البنك المركزي اليمني جميع البنوك الالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا من الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.



وأهاب المركزي في تعميم له حصل "يمن برس" على نسخة منه ، كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية"



وقال في التعميم "إن عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".



وأضاف، "إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون".





وكان البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية



وزعمت المليشيا أنه سيتم تعويض المواطنين والأفراد "المغرر بهم" من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا البنك المركزي اليمني جميع البنوك الالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا من الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.وأهاب المركزي في تعميم له حصل "يمن برس" على نسخة منه ، كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية"وقال في التعميم "إن عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".وأضاف، "إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون".وكان البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعيةوزعمت المليشيا أنه سيتم تعويض المواطنين والأفراد "المغرر بهم" من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.







البنك المركزي عدن تعميم



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