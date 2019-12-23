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أول دولة تعلن رفضها استخدام عقوبة الإعدام بحق قتلة "خاشقجي"
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 05:07:00 مساءً

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أول دولة تعلن رفضها استخدام عقوبة الإعدام بحق قتلة "خاشقجي"
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*يمن برس -وكالات
حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، السلطات السعودية على ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال راب، في بيان له، "يجب على المملكة العربية السعودية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعدم تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة".

وأضاف: "لقد كان مقتل جمال خاشقجي جريمة فظيعة. وعائلة خاشقجي تستحق أن ترى العدالة وهي تتحقق لقتله الوحشي".
كما أدان راب استخدام عقوبة الإعدام، وقال "كمسألة مبدأ، المملكة المتحدة تدين استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين، مشيرا إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأكددت النيابة العامة السعودية، أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم، بالإضافة إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي.


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خاص - يمن برس

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