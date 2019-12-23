مسلح يهاجم "مستشفى الروضة" ويصيب أحد موظفيه في تعز

*يمن برس -خاص
أطلق مسلح عصر اليوم الاثنين النار على بوابة مستشفى الروضة شمال شرق مدينة تعز جنوبي البلاد .
وقالت مصادر أمنية لـ"يمن برس" إن مسلح ملثم على متن دراجة نارية أطلق النار على بوابة المستشفى وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين ومسؤول ثلاجة الموتى بالمستشفى "سلطان الهبوب" والذي نقل على إثرها إلى غرفة العمليات.
هذا وتشهد مدينة تعز حالة من الفوضى الأمنية يروح ضحيتها مواطنو أبرياء بشكل شبه يومي، في ظل غياب فاعلية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك