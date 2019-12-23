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مدير أمن الضالع :المنظمات لم تطلب منا حمايتها والخطاب التحريضي هو من يقف وراء التفجيرات

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العميد عدلان الحتس مدير أمن الضالع

*يمن برس -الضالع

أكد مدير أمن محافظة الضالع العميد "عدلان الحتس" أن إدارة البحث الجنائي انتهت من استكمال جمع الحيثيات الأولية بخصوص الاستهداف المسلح الذي تعرضت له منظمات دولية تعمل في المجال الإنساني الإغاثي في المحافظة .



وقال الحتس إن الأمن جمع بقايا المقذوفات وكل ما له علاقة باستهداف المنظمات الدولية الأربع نافيا في ذات الوقت أن تكون التفجيرات تحمل بصمات تنظيم القاعدة أو داعش معتبرا “أنها افعال إجرامية ارتكبها حمقى ومتعصبون نتيجة التحريض على المنظمات أو جهات أخرى لتحقيق أهداف خاصة بها ..مشيرا إلى عدم إمكانية توجيه أي تهمة لأي طرف في اللحظة الراهنة.



وأشار إلى أن خطاب بعض خطباء المساجد فيه تحريض على المنظمات و هو من منح المجرمين الضوء الأخضر لارتكاب هذه الأفعال على حد قوله .



وحمل الحتش المنظمات جزء من مسؤولية التفجيرات مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لم تطلب من إدارة أمن الضالع حمايتها واعتمدت على مسلحين مدنيين.” .



وأكد أن إدارة الأمن وضعت خطة لحلول مستعجلة لوقف الاعتداءات على المنظمات الدولية العاملة في محافظة الضالع منها تكليف وحدات أمنية حماية مقار كافة المنظمات الدولية في المحافظة .



وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا 4 منظمات دولية تعمل في المجال الانساني والاغاثي في محافظة الضالع جنوب اليمن قبل يومين وهي





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مدير أمن محافظة الضالع العميد "عدلان الحتس" أن إدارة البحث الجنائي انتهت من استكمال جمع الحيثيات الأولية بخصوص الاستهداف المسلح الذي تعرضت له منظمات دولية تعمل في المجال الإنساني الإغاثي في المحافظة .وقال الحتس إن الأمن جمع بقايا المقذوفات وكل ما له علاقة باستهداف المنظمات الدولية الأربع نافيا في ذات الوقت أن تكون التفجيرات تحمل بصمات تنظيم القاعدة أو داعش معتبرا “أنها افعال إجرامية ارتكبها حمقى ومتعصبون نتيجة التحريض على المنظمات أو جهات أخرى لتحقيق أهداف خاصة بها ..مشيرا إلى عدم إمكانية توجيه أي تهمة لأي طرف في اللحظة الراهنة.وأشار إلى أن خطاب بعض خطباء المساجد فيه تحريض على المنظمات و هو من منح المجرمين الضوء الأخضر لارتكاب هذه الأفعال على حد قوله .وحمل الحتش المنظمات جزء من مسؤولية التفجيرات مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لم تطلب من إدارة أمن الضالع حمايتها واعتمدت على مسلحين مدنيين.” .وأكد أن إدارة الأمن وضعت خطة لحلول مستعجلة لوقف الاعتداءات على المنظمات الدولية العاملة في محافظة الضالع منها تكليف وحدات أمنية حماية مقار كافة المنظمات الدولية في المحافظة .وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا 4 منظمات دولية تعمل في المجال الانساني والاغاثي في محافظة الضالع جنوب اليمن قبل يومين وهي







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