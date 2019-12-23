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بعد وفاة أربع أشخاص جنوب المحافظة..الحمى الفيروسة تقتل 3 مواطنين شمالي تعز
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 07:11:00 مساءً

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شرعب السلام
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شرعب السلام

*يمن برس -تعز
توفي ثلاث أشخاص، خلال اليومين الماضيين، جراء إصابتهم بالحمى الفيروسية بمديرية شرعب السلام شمال تعز.

وقالت مصادر محلية إن شاب وامرأة وطفلتها من أبناء قرية "الرجم" في عزلة بني سبأ بمديرية شرعب السلام توفوا بسبب إصابتهم بالحمى الفيروسية التي بدأت بالانتشار بشكل مخيف في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب بلال العزي توفي، السبت، بعد إسعافه إلى مستشفى بمنطقة الحرية بمديرية شرعب الرونة، فيما توفت طفلة أمس الأحد في منزلها وبعدها بساعات توفيت والدتها بعد إسعافها إلى مدينة إب.

وناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بسرعة التدخل لمواجهة جائحة الحمى التي بدأت بالانتشار في المنطقة.

يشار إلى أن منطقة بني سبأ التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ألف نسمة، لا يوجد فيها مرافق طبية سوى وحدة صحية تعمل بشكل محدود.

وكان المجلس المحلي في مديرية جبل حبشي قد أطلق  نداء استغاثة يوم أمس بعد وفاة أربع أشخاص بالحمى الفيروسة جنوب المحافظة..


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خاص - يمن برس

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