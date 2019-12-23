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أول تعليق لنجل الصحفي "جمال خاشقجي" على الحكم الصادر ضد قتلة والده

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نجل الصحفي جمال خاشقجي

*يمن برس -متابعة خاصة

أصدر نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، أول تعليق على الحكم، الذي صدر اليوم، ضد "قتلة والده".



وقال نجل خاشقجي "اليوم القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به بكافة مستوياته".



وذكر صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي، إن القضاء السعودي حقق العدالة بالحكم الذي صدر اليوم بإعدام 5 من المتورطين في حادث مقتل والده، مؤكدا ثقته في القضاء السعودي بكافة مستوياته.



إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.



​وكتب خاشقجي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".



وتابع "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".



وأصدرت السلطات السعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا بالديوان الملكي.



وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.



وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدر نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، أول تعليق على الحكم، الذي صدر اليوم، ضد "قتلة والده".وقال نجل خاشقجي "اليوم القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به بكافة مستوياته".وذكر صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي، إن القضاء السعودي حقق العدالة بالحكم الذي صدر اليوم بإعدام 5 من المتورطين في حادث مقتل والده، مؤكدا ثقته في القضاء السعودي بكافة مستوياته.إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.​وكتب خاشقجي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".وتابع "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".وأصدرت السلطات السعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا بالديوان الملكي.وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.







خاشقجي تعليق السعودية



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