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ظريف يزور مسقط لبحث جهود انهاء الحرب في اليمن
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 07:54:00 مساءً

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ظريف يزور مسقط لبحث جهود انهاء الحرب في اليمن
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*يمن برس - متابعات

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة مفاجئة، لم يتم التنسيق أو الإعلان عنها مسبقاً.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أنه وفي" إطار المشاورات المستمرة بين إيران وسلطنة عمان، توجه وزير الخارجية إلى مسقط".

ولم تذكر الخارجية الإيرانية أي معلومات حول الزيارة، لكن يتوقع أن تكون الزيارة في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين كل من طهران والرياض وواشنطن.

ومن المتوقع أن يبحث ظريف في مسقط أيضا، موضوع الحرب في اليمن والتوتر في الخليج.

زيارة ظريف إلى السلطنة تأتي بعد زيارة قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران مطلع ديسمبر الجاري.

وكان بن علوي قد كشف أثناء لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، إن هناك "مؤشرات تبعث على الأمل لحل الأزمة اليمنية".

ودعا بن علوي خلال لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين إلى "مؤتمر حوار شامل وواسع بحضور الدول المعنية" في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية العماني، إن "الظروف الراهنة تستدعي إجراء الحوار والتفاهم بين هذه الدول".

وتقود سلطنة عمان، في الشهور الثلاثة الأخيرة، جهود جبارة لحل الخلافات الخليجية البينية، وتسعى لإيجاد اتفاق لإيقاف الحرب في اليمن




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خاص - يمن برس

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