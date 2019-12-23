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منع طالبة من دخول المدرسة كاد أن يتسبب بمجزرة مروعة في إب

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قنبلة يدوية

*يمن برس -إب

حاولت طالبة يمنية إلقاء قنبلة يدوية على تجمع للطالبات والمدرسين في إحدى مدارس محافظة إب قبل أن يتم إيقافها وإنقاذ المجموعة المستهدف من خطر القنبلة .



وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي بقيادة مدير البحث الجنائي في المحافظة باشرت تحقيقها في واقعة الطالبة بعد إبلاغها بذلك.



وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت فور وصولها استجواب مديرة المدرسة والبحث عن الأسباب التي دفعت الطالبة إلى ذلك الفعل.



وأشارت إلى أن الطالبة منعت من الدخول إلى المدرسة ما دفعها إلى هذا التصرف الذي كاد أن يتسبب بمجزرة مروعة في المدرسة .



وكانت الحادثة قد أدت إلى هلع وسط الطالبات والمدرسين، قبل أن يتم إيقاف الطالبة ومصادرة القنبلة التي كانت بحوزتها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حاولت طالبة يمنية إلقاء قنبلة يدوية على تجمع للطالبات والمدرسين في إحدى مدارس محافظة إب قبل أن يتم إيقافها وإنقاذ المجموعة المستهدف من خطر القنبلة .وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي بقيادة مدير البحث الجنائي في المحافظة باشرت تحقيقها في واقعة الطالبة بعد إبلاغها بذلك.وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت فور وصولها استجواب مديرة المدرسة والبحث عن الأسباب التي دفعت الطالبة إلى ذلك الفعل.وأشارت إلى أن الطالبة منعت من الدخول إلى المدرسة ما دفعها إلى هذا التصرف الذي كاد أن يتسبب بمجزرة مروعة في المدرسة .وكانت الحادثة قد أدت إلى هلع وسط الطالبات والمدرسين، قبل أن يتم إيقاف الطالبة ومصادرة القنبلة التي كانت بحوزتها.







طالبة قنبلة إب



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