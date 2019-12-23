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السعودية تمنع الزواج لهذه الفئة العمرية من مواطنيها!

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*يمن برس -متابعة خاصة

منعت السعودية، اليوم الاثنين، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".





​وأكدت أن "الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى".



كما أوضحت أنه "ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك منعت السعودية، اليوم الاثنين، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل.وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".​وأكدت أن "الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى".كما أوضحت أنه "ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما".







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