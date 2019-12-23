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توضيح هام من الجوازات السعودية للمقيمين اليمنيين في المملكة
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 10:35:00 مساءً

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توضيح هام من الجوازات السعودية للمقيمين اليمنيين في المملكة
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*يمن برس - متابعات

كشف مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان اليحيى عن آلية الاستفادة من الخدمات الأربعة الجديدة التي دشنها مؤخراً وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ضمن 13 خدمة جديدة بقطاعات الوزارة المختلفة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

وأوضح اللواء سليمان اليحيى، أن أول هذه الخدمات الأربع هي خدمات المستثمر الأجنبي، والتي تتيح للمستثمر تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد “هوية مقيم” وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه إلكترونياً.

وأشار إلى أن الثانية هي خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وتُمكِّن حاملها من إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتحديث معلومات الجواز، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة “أبشر”.

وشملت الخدمات الجديدة أيضا إمكانية الاستعلام عن رقم الحدود، والتي تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آلياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.

أما خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، فبين اللواء اليحيى أنها تتيح للمستفيدين تمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً للعمالة الموجودة خارج المملكة من خلال منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الجوازات.




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خاص - يمن برس

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