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الإمارات تبيع قمة برج خليفة في دبي بمليار دولار
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 11:22:00 مساءً

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الإمارات تبيع قمة برج خليفة في دبي بمليار دولار

*يمن برس - متابعات

قالت أربعة مصادر، لرويترز: إن إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، وسط تباطؤ في القطاع.

وقال مصدران: إن إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع ”قمة البرج“، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

وامتنعت إعمار، التي تملك حكومة دبي 29.2% فيها، وستاندرد تشارترد عن التعقيب.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

وقال مصدر مصرفي: إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.

وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.

ورفض المصدران الأخيران الكشف عن اسميهما؛ لأن الصفقة لم تعلن وقالا إن عملية البيع بدأت في تشرين الثاني نوفمبر.

ودبي مركز إقليمي للسياحة والتجارة الخارجية وخدمات قطاع الأعمال، لكنها عانت من تباطؤ السوق العقارية معظم العقد الحالي.




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خاص - يمن برس

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