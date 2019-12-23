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روسيا تهدد أمريكا علنياً وتتوعدها برد قاسٍ على هذا الإجراء
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 11:40:00 مساءً

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روسيا تهدد أمريكا علنياً وتتوعدها برد قاسٍ على هذا الإجراء

*يمن برس - متابعات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية المفروضة على خطي أنابيب ”السيل التركي“، و“السيل الشمالي 2″، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأوضح لافروف في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن ”بلاده ستدرس العقوبات وستحلل الوضع بعناية للرد على العقوبات المنافية للقانون الدولي“.

وقال الوزير الروسي: ”أضمن أن هذا العمل الوقح غير المقبول الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي، وجميع الأصول الدبلوماسية والإنسانية، لن يبقى دون رد.

والسبت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون موازنة الدفاع للولايات المتحدة، تتضمن عقوبات على خطي أنابيب ”السيل التركي“، و“السيل الشمالي 2“.

و“السيل التركي“، مشروع لمد أنبوبين باستيعاب 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

أما ”السيل الشمالي 2″، فهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بطاقة تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا.




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خاص - يمن برس

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