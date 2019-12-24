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الإفراج عن اللواء أحمد عسيري في قضية مقتل خاشقجي
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 12:05:00 صباحاً

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الإفراج عن اللواء أحمد عسيري في قضية مقتل خاشقجي
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*يمن برس - متابعات
 أعلنت النيابة العامة السعودية الإفراج عن اللواء أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضحت أن المحكمة حكمت بإطلاق سراحهم اللواء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لعدم كفاية الأدلة.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى على خلفية الواقعة مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.




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خاص - يمن برس

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