فجر أزمة.. ضابط يلتقي ترامب ويقدم له هدية من العراق

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*يمن برس - متابعات

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد ضابط البحرية الأميركي إدوارد غالاغر الذي أثارت محاكمته بتهم "ارتكاب جرائم حرب في العراق" أزمة أدت إلى إقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر.

وكشف غالاغر عن اللقاء من خلال صورة نشرها على حسابه على إنستغرام، مشيرا إلى أنه قدم هدية لترامب من أتى بها من مدينة الموصل بالعراق، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة الهدية.

وقال غالاغر في تعليقه على الصورة "أخيرا، استطعت أن أشكر الرئيس وزوجته الرائعة من خلال تقديم هدية بسيطة من الموصل حينما كنت أخدم" هناك.

غالاغر قد تسبب في توتر علاقة ترامب بالقيادة العسكرية الأميركية بسبب تدخله في قضيته التأديبية العسكرية.

وكان إدوارد غالاغر قد واجه تهما بقتل شاب أسير كان مصابا من عناصر تنظيم داعش طعنا، ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق في عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.

وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو، لكن تمت إدانته بسبب التقاطه صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.

وفي 15 نوفمبر الماضي ألغى ترامب، قائد القوات المسلحة الأميركية، قرار خفض رتبة غالاغر من فرقة نيفي سيلز النخبوية الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب لكن دين بجرائم أدنى.

وكان ترامب قد قال إن غالاغر "عومل بشكل سيء جدا" من جانب سلاح البحرية، وأمر بعدم طرده من قوة النخبة هذه، وهاجم وزير البحرية الأميركي سبنسر.

وقالت مجلة نيوزويك الأميركية إن ترامب يواجه انتقادات بعد ترحيبه بضابط البحرية المتقاعد إدوارد غالاغر.

وكان قضية غالاغر قد أثارت الرأي العام الأميركي خلال الشهرين الماضيين.