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احذف هذه التطبيقات الخبيثة فوراً من هاتفك
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 02:20:00 صباحاً

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احذف هذه التطبيقات الخبيثة فوراً من هاتفك
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*يمن برس - متابعات

تعد الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، لكن مستخدميها قد يحتاجون إلى إعادة تقييم التطبيقات المثبتة على هواتفهم عقب تقرير تحذيري نشر مؤخرا.

وذكر التقرير أن باحثين من شركة الأمن White Ops، اكتشفوا أكثر من 100 تطبيق خطير يحتوي على إعلانات احتيالية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مدونة حول النتائج التي توصلت إليها White Ops، قال الباحثون: "قام فريق White Ops Threat Intelligence مؤخرا بتحديد أكثر من 100 تطبيق ضار، مع أكثر من عملية 4.6 ملايين تنزيل، تضم عمليات إعلانات احتيالية، وتستخدم جميع هذه التطبيقات حزمة تعليمات برمجية شائعة يطلق عليها اسم Soraka".

وعثر على التطبيقات التي تحتوي على رمز يسمح لهم بعرض الإعلانات المزعجة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، في ظل ظروف معينة.

وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات مزعجة بلا شك، إلا أنها أيضا قادرة على الاختباء، ما يجعل العثور عليها أمرا صعبا.

وتتضمن التطبيقات التي تم تحديدها Best Fortune Explorer الذي حقق أكثر من 100 ألف عملية تثبيت، بالإضافة إلى تطبيقات Cute Kittens Puzzlegame وNoise Detector Tool وFake Caller، ويمكن العثور على القائمة كاملة في مدونة White Ops.




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خاص - يمن برس

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